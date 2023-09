Kirjanikud rõõmustavad: vaata, kui palju tõuseb uuest aastast laenutushüvitis

Alates 2022. aastast on kirjanikud ja illustraatorid võidelnud õiglase laenutustasu eest, mis püsis 14 aastat sümboolsel tasemel.

Kultuuriministeeriumi suurenenud panust kommenteerides ütles Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev: «Kirjanikule ja tõlkijale tuleb tagada võimalus oma tööst ära elada. Laenutasu suurenemine on samm selle eesmärgi poole.»

Eesti Kujundusgraafikute Liidu esimees Karel Korp rõhutas samuti laenutustasu tähtsust sissetuleku allikana: «Eesti lasteraamatute illustratsioon on maailmatase. Rahvusvahelistel konkurssidel on äramärkimised ja esiletõstmised iga-aastased. Pühendunud illustraator suudab aastas illustreerida heal juhul 3–4 raamatut. Hoolimata honoraridest ja võimalikest preemiatest on siiski keeruline ilma lisatööd tegemata toime tulla.