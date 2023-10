Atary pidi koos vastsündinud lapsega 26 tundi peidus püsima, enne kui neil õnnestus pääseda. Atary loodab, et haiglas õnnestub arstidel koguda tema surnud abikaasa spermat, et neil oleks võimalik veel üks laps saada ja pere jätkata.

«Yahavi surnukeha leidnud sõduri tunnistuse järgi tean, et Yahavi tulistati ühe korra pähe. Ta ei pidanud kannatama. Ma tean ühtlasi, et ta mitte ainult ei varjanud akent meie magamistuppa, vaid pani maja uksele ka lapsevankri ette, et terroriste takistada. Ta ei jooksnud midagi. Ta üritas meid päästa. Selline oli mu abikaasa,» ütles napilt eluga pääsenud Shaylee Atary teadaandes oma mõrvatud mehe kohta.