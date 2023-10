Selgus Vanemuise kontserdimaja uus juht

«Sandri puhul jäi silma see, et temas on olemas kõik omadused, mida üks kontserdimaja juht vajab. Tema kogemused ja teadmised muusika vallas on rikkalikult mitmekülgsed ning lisaks muusikale kuuluvad tema hariduslikku pagasisse ka kultuurikorraldus ja strateegiline juhtimine. Sandris on koos kultuurielu juhtimiseks vajalikud teoreetilised ja praktilised oskused ning teadmised, mis koos siira sooviga edendada Lõuna-Eesti kultuurielu moodustavad väga hea terviku,» ütles Orro.