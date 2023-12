Kurvastav uudis Saksamaalt: suri silmapaistev eestluse hoidja

«Oli au teda tunda ning olen minagi olnud tema kodus Lääne-Berliini poolel külas,» kirjutas Facebookis poliitik Peeter Järvelaid. «Tema oli ikka päriselt eestlaste sõber. Oma ühiskondliku tegevuse eest sai ta Eesti Vabariigi presidendilt Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi, aga see autasu kindlasti polnud tema elus liikumapanev tegur. Mina tean, mis Brigitta von Engelhardti Eestit armastama pani - ikka see, et ta luges seda väikest maad Läänemere kaldal oma isamaaks.»