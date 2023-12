Näitleja Jamie Foxx surmalähedasest kogemusest: seda ei sooviks vaenlaselegi

«Ma ei ole kloon! Paljud inimesed arvavad, et mind klooniti,» ütles Foxx naljatledes, kui Fairmount Plaza hotellis Vanguard auhinda vastu võttis. «Tore on siin olla. Ma hindan nüüd iga minutit oma elust, asjad on teisiti. Seda, mida ma läbi elama pidin, ei sooviks ma isegi kõige suuremale vaenlasele. See on väga raske, kui su elu on peaaegu läbi ja sa juba näed tunnelit. Mina nägin tunnelit, aga valgust küll mitte. Seal tunnelis oli jube palav. Ma ei tea, kuhu ma lähen. «Kurat, kas ma olen õiges kohas?» mõtlesin endamisi,» rääkis Foxx kõnes.