GALERII ⟩ Kas Tallinnas on tõesti jõulutuledega liiale mindud?

Viimastel nädalatel on sotsiaalmeedias korduvalt juhitud tähelepanu sellele, et Tallinna linna jõulutuled ei ole ei esteetiliselt paeluvad ega ka hooajale kohased, sest üle Tallinna linna võib nii mitmeski kohas leida näiteks vesiroose, liblikaid kui ka rukkilille, mis kuidagi pühadeperioodiga ei seostu. Tallinna linnavalitsuse esindaja sõnul on jõuluvalgustuse eesmärk ennekõike pimedasse aega emotsioone ja valgust juurde tuua ning pakkuda valgusrikast jõuluelamust.