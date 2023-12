MURE RAADIO 2 PÄRAST ⟩ Loe avalikku pöördumist, millele kirjutasid alla Eesti kultuurieliit ja endine president

Pöördumine Eesti Rahvusringhäälingu juhtorganite poole

Avalikkusele esitatud põhjendused on paraku olnud ebaselged ja keerutavad – räägitud on kulude kokkuhoiust, värskendamise, ajakirjandusliku sisu ja kuulajate arvu kasvatamise vajadusest jmt. Mööname, et need võivad olla legitiimsed eesmärgid.