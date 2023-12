KAITSEB VÄGISTAJAT? ⟩ Emmanuel Macroni kommentaarid vallandasid pahameeletormi

Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni on tabanud poliitikute ja feministide pahameel, sest Macron avaldas toetust näitleja Gérard Depardieule, kes on hetkel tõsise uurimise all mitme vägistamissüüdistuse pärast. Macron ütles Prantsusmaa kanalile France 5, et Depardieu on langenud sellise inimjahi ohvriks, millest tema eales osa ei võtaks. Praeguseks on 16 naist süüdistanud Depardieud süüdistanud seksuaalses ärakasutamises.