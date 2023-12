Olari Eltsi sõnul iseloomustab stipendiaate anne ja edasipüüdlikkus. «Sandra Laagus on Eestis oma generatsiooni lauljatest juba praegu üks silmapaistvamaid. Vaatamata alles algusjärgus karjäärile on Sandra näidanud end tehniliselt küpse muusikuna, kes töötab kiiresti, on erakordselt paindlik ja hea kõrvaga. Stipendium aitab tal järgmisest sügisest alustada enesetäiendamist Berliini Riigiooperi noortestuudios,» rääkis Elts.