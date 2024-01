Eesti illustraatorit loomevarguses süüdistav tippkunstnik Joanna Concejo: ma ei suuda seda uskuda

Eile ilmus Postimehes artikkel, mille kohaselt Euroopas äärmiselt hinnatud illustraator Joanna Concejo süüdistab Eestis töötavat illustraatorit ja filmirežissööri Lucija Mrzljaki plagiaadis. Kaks Mrzljaki illustreeritud eestikeelset raamatut on juba müügilt ära korjatud ning Joanna Concejo ütles Postimehele, et uurib hetkel võimalusi juriidiliste sammude astumiseks, seda enam et Mrzljak keeldub loomevarguse pärast avalikult vabandamast.