«Tartu koos Lõuna-Eestiga kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit Bodø ja Bad Ischliga – oleme ühes sõsarkultuuripealinnad ja meie koostöö on igapäevane. On ülimalt märgiline, et Eesti koos Austria ja Norraga olid Euroopa kultuuripealinnade ajaloos esimesed riigid, kes ühiselt programmi tutvustasid: tegime seda eelmise aasta 15. novembril ühiselt väga sümboolses kohas, Euroopa parlamendis Brüsselis ehk Euroopa südames,» kõneles Tartu 2024 kontseptsioonist Marili Vihmann, Tartu 2024 teabe- ja turundusvaldkonna juht.