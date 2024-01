Ühest küljest suurejooneline, meeleolukas ning terve aasta vältav kultuuripidu, teisalt Tartu ja Lõuna-Eesti ühine suurprojekt, mis on loodetavasti aasta lõpuks meelitanud Lõuna-Eesti kuppelmaastikku uudistama vähemalt miljon külastajat. See on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, mis homme avapaugu saab.