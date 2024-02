Täna hommikul avaldas Postimehe kultuuritoimetus artikli, kus Eesti muusikaajakirjanik ja -kriitik Siim Nestor, kurtis, et sai Keeleametilt märgukirja, kus süüdistati neid keeleseaduse rikkumises ning nõuti kontserdiplakatil kollektiivi Music For Your Plants nime tõlkimist eesti keelde. Keeleameti juhi Ilmar Tomuski sõnul on see probleem tänaseks lahenenud, kuid ta paneb kontserdikorraldajatele siiski südamele, et parema arusaamise huvides võiks kontserdikorraldajad välireklaami mõnel juhul täpsustada.