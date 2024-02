ŠOKK ⟩ «Forrest Gumpist» tuntud näitleja kaotas traagiliselt poja

Sinise andis poja surmast teada oma fondi Gary Sinise Foundation veebilehel. «Nagu iga perekond, kes kogeb niisugust kaotust, on meie süda murtud ja me oleme üritanud võimalikult tugevad olla. Lapsevanematena on lapse kaotamine nii raske. Tunnen kaasa kõigile, kes on sarnase kaotuse üle elanud ja üldisemalt kõigile, kes on lähedase inimese kaotanud,» on järelhüüdes kirjas.