OOTAMATU ⟩ 90ndate hittsari «Rannavalve» tuleb tagasi

Nimelt on valmimas uhiuus «Rannavalve» teleseriaal, mis hakkab esialgu jooksma Ameerikas telekanalil Fox. Uue sarja juhiks on Lara Olsen, kes on varem teinud Netflixile ruladraama «Spinning Out» ning taaselustanud ka teismelistele mõeldud teleseriaali «90210», mis jooksis aastatel 2011-2013.