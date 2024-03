Naise- ja lapsepeksja Ants Laidami tütar Tartu Uue Teatri lavastusest: etendused tuleks kohe lõpetada!

Kannatanu Mari on enda sõnul viimase 25 aasta jooksul omaenda võimete abil püüdnud luua endale uut identiteeti ja leida tugevust, et ületada neid traumasid. «See on olnud pikk ja valulik protsess, mis hõlmab enesega töötamist ja lähedaste toetust. Igapäevane võitlus selle minevikuga on olnud väljakutse, kuid ma olen teinud suuri edusamme oma heaolu ja enesekindluse taastamisel,» kirjeldab Mari enda elu vahepealsete aastakümnete jooksul.