Tartu Uus Teater langetas otsuse: sellise taagaga pole lavastust võimalik edasi mängida

Eile oli esietendus. Lavastus «Ants, Ants, Ants» tõukub autsaider-muusiku Ants Laidami lauludest ning pidi olema uurimus autsaiderite püüdlustest. Vahetult enne esietendust ilmus meediasse palju trupile teadmata infot Laidami vägivaldsest käitumisest perekonnas. Kuna lavastus ei ole Laidami elust ega heroiseeri teda kuidagi isikuna, siis otsustasime esietenduse teha. Kuid see on ka kõik.

Paraku pole võimalik sellise taagaga lavastust sellisel kujul edasi mängida. Kunst on kunst, kuid valu on valu ja siin me piire kompama ei hakka. Teater vabandab kõigi ees, kellele teema on haiget teinud. Esietenduse kassa kanname Naiste tugi- ja teabekeskusele, järgmiste etenduste piletid ostame tagasi või suuname annetusena perevägivalla vastu.

MTÜ NAISTE TUGI- JA TEABEKESKUS

Swedbank EE912200221019998649

PS! Kui selles kõiges midagi on positiivset, siis see, et igapäevane varjatud teema on üles tõstetud. See pole ju üksikjuhtum, see toimub ka praegu, meie kõrval, just praegu. Märkame ja toetame!