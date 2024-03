Pananglik ja sünge kantri

Kui Behemoth on peaasjalikult tuntud oma agressiivse süngestatud death metal’i viljelemise poolest, millel on religioossusele sülitavad teemad, siis Me And That Man on selle täielik vastand. Peaaegu. Me And That Mani muusika on võrsunud sarnastest ideedest, ent kui Behemoth on üsna põrgulik, hirmutav ja … metal’ine, siis Me And That Man on vinge, ent samas unikaalne ja peaasjalikult taltsutatud kantri, mille sõnum on endiselt mõneti paganlik, sünge ja isegi depressiivne, kuid seda ilma metal-muusika elementideta.