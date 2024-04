KONTSERT ⟩ Banjolectric tuuritab Eestis luuperite ja bandžo toel

Miks USAst pärit muusik Eestisse mängima tuli? «Mulle kui tuuritavale muusikule pakub kirjeldamatut rõõmu, kui võõrast kultuuriruumist pärit inimesed mind avasüli vastu võtavad ja hindavad seda, et mul on pakkuda neile midagi täiesti teistsugust,» rääkis Mulkern. «Olen Baltimaades kontserte andes ja reisides palju õppinud ja kasvanud. Näen tänu sellele nii muusikat kui elu hoopis uue vaatenurga alt ning see on miski, mida väärtustan ja kannan endas, kuhu iganes lähen.»