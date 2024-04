Rokihiid sõlmis hiigeltehingu: Kiss supleb nüüd rahas!

Kiss esinemas 2022. aastal oma hüvastijätutuuri raames. Tuur lõppes 2023. aasta detsembris. Nüüd on bändimehed pillid kokku pannud ning sõlminud suure tehingu Rootsi ettevõttega.

Eelmise aasta detsembris oma hüvastijätutuuri «End of the Road World Tour» viimase kontserdi andnud raskeroki bänd Kiss on nüüd oma laulukataloogi müünud Rootsi muusikainvestorile peadpööritava rahasumma eest.