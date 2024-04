KINDEL LAKS ⟩ Koletised, Stephen King ja veidi Chuck Norrist

Mida sõna «koletis» üldse tähendab?

Ainult Artise kinos saab nüüd näha üht lõppenud aasta parimat filmi, Cannes‘i filmifestivali põhivõistlusprogrammis osalenud ning kaks auhindagi võitnud koolidraamat «Koletis» tunnustatud Jaapani režissöörilt Hirokazu Kore-edalt. Cannes‘i filmifestivali peapreemia ehk Kuldse Palmioksa on see režissöör filmiga «Poevargad» juba võitnud, ent mitmekihiline ja liigutav «Koletis» on vaat et Kore-eda parim film.