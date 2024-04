VAATA KAVANDIT ⟩ Kas avaldab muljet? Selline tuleb uhke Mustvee linnakeskus

Vallavalitsuse esindajate sõnul on Mustveel probleemiks, et keskväljak ei ole välja kujunenud ja viimase 50 aasta jooksul pole linnapildis üldiselt suuri muudatusi toimunud. Suur perspektiiv on sadamaalal, kuhu on ka palju panustatud ja mis koos jõeäärse alaga on viimase 15 aastaga kõige rohkem muutunud, kuid ühtne linnakeskuse kontseptsioon on seni olnud vajaka.