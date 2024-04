Tõeline eikellegimaa: uskumatu, kuidas Setomaal elatakse!

Filmi «Läinud on jäänud» tegemiseks rändas autor Varun Trikha aastaid kaameraga Setomaal

Kinodesse jõudis New Delhis sündinud režissööri Varun Trikha dokumentaalfilm «Läinud on jäänud». Filmi autor rändas aastaid kaameraga Setomaal, et jäädvustada sealsete inimeste lugusid ning nende suhestumist mineviku ja olevikuga.