KINNITATUD! ⟩ Kõige kuumem uus telesari saab teise hooaja

«Fallout» on juba pälvinud nii mänguseeria fännide kui ka kriitikute heakskiidu, kelle hinnangul on tegijad värvikalt ning detailitäpselt osanud üles ehitada mängudest tuttava postapokalüptilise maailma.

Produtsentide Jonathan Nolani ja Lisa Joy valvsa pilgu all loodud seriaalis astub üles plejaad tuntud näitlejaid, nende seas Walton Goggins ning Ella Purnell. Katsed videomänge ekraniseerida on senimaani pigem ebaõnnestunud, kuid «Fallout» on osutunud siinkohal kindlaks erandiks ning taevasse tõstnud ka videomängu «Fallout 4» müüginumbrid, olgugi et mäng ilmus peaaegu kümme aastat tagasi. Loe, mida kirjutas värskest põnevast sarjast Sten Kohlmann!