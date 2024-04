NÄDALA SARI Rassist, hoor ja sibul ühes külas koos

Urmas Lennuki loodud tegelased ja nende lood panevad heitma pilku enda ümber. Nõukogude Liidu lagunemise järel sündinud eestlased on jõudnud varase keskea lävele. Meie, kes me oleme siin oma külas või linnas oma väikest elukest elanud, oleme ju alustanud põhimõtteliselt samalt stardipositsioonilt – mõnikümmend krooni taskus ja eelnev elujärg ning rahanatuke ära kustutatud.

Kuidas siis läks nii, et mõnest kodukandi poisist saab külajoodik nagu «Minu külas» Nikolaist (Andres Tabun) ja Olterist (Margo Mitt), aga Gunnarist (Margus Jürisson) rikkur, kellel on lugematu arv maju, maid ja naisi? Millest see sõltub? Ja kes neist on õnnelikum: kas viina ostmiseks kümneka saanud külajoodikud või pool Eestit kokku ostnud metsaärimees?