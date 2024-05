Eesti ja Ukraina vaheliste kultuurisuhete nimel tehti ootamatu annetus

DefSecIntel Solutionsi tegevjuht Jaanus Tamme sõnul tajuvad ettevõtjad üha enam, et väärtuste rindel on kaitsetööstus ja kultuuriavalikkus seotud palju enam kui esmapilgul tundub.

«Defsecinteli jaoks on Ukraina igakülgne toetamine väga oluline. Meie investeeringud ja innovatsioon on seotud panusega Eesti, aga ka paljude teiste riikide rahvusliku julgeoleku tagamisel,» sõnas Tamme. «Kultuur ja selle kandjad teevad igapäevaselt väga olulist, tihti nähtamatut tööd, et ühiskonnas olulised teemad püsiksid meie silme all ja me ei unustaks samas oma partnereid ka nende ajaloo kriitilistel hetkedel. Seetõttu toetame heal meelel Kultuuripartnerluse Sihtasutuse initsiatiive, mis on seotud Eesti ja Ukraina vaheliste kultuurisidemete hoidmisega, selge fookusega Odessa Classics festivalil Tallinnas.»