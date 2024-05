Suurim «Mona Lisa» mõistatus võib olla viimaks lahendatud

Eksperdid on pikalt vaielnud selle üle, millist piirkonda Itaalias näeb «Mona Lisa» taustal. Nüüd usub üks geoloog ja kunstiuurija, et tal on õnnestunud see välja selgitada.

Kunstiajaloolased on läbi aastate lõputult vaielnud selle üle, kus täpselt asub Leonardo da Vinci maali «Mona Lisa» taustal laiutav maastik. Mõned eksperdid on lausa väitnud, et maali taust on välja mõeldud või tundmatuseni ilustatud, teised asjatundjad on jälle loonud seoseid erinevate kohtadega Itaalias. Nüüd on üks uurija veendunud, et teab täpselt, mis piirkonda «Mona Lisa» taustal näeb, vahendab The Guardian.