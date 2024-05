EUROVISIOON 2024 Täpselt nii palju eestlasi vaatas telekast finaali

Tänavune Eurovisioon vallutas Eesti vaatajate südamed jõudes läbi poolfinaalide ja finaali pea poole miljoni inimeseni. Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuringu kohaselt on vähemalt 15 minutit mõnda Eurovisiooni ülekannet otse või järele vaadanud 499 000 inimest. Tipphetkeks kujunes Eestit esindavate 5MIINUSE ja Puuluubi finaali etteaste, millele elas kaasa 250 000 inimest.

Enim vaatajaid kogus Eurovisiooni suur finaal, mida rohkem kui nelja tunni vältel vaatas ETV vahendusel laupäeval keskmiselt 223 000 inimest. Vaid paari päevaga on järelevaatamine tõstnud saate keskmiseks juba 234 000. Sellega on tänavune lauluvõistlus viimase viie aasta üks populaarseimaid jäädes vaadatavuselt napilt alla vaid 2022. aasta Eurovisiooni finaali ülekandele Torinost.

«Vaadatavuse numbrid näitavad, et meie laul läks erakordselt paljudele vaatajatele südamesse, mis teeb tohutult rõõmu. Tegemist on tõelise fenomeniga, mis on vallutanud tele kõrval ka kõik teised platvormid ning pannud inimesed kaasa laulma ja tantsima üle maailma,» rõõmustab ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.