ISAS PETTUNUD Tom Cruise'i 18-aastane tütar Suri võttis uue nime

Hollywoodi staarnäitleja Tom Cruise'i 18-aastane tütar Suri Cruise on oma nime muutnud. Suri töötab nimelt samuti näitlejana ning osaleb Broadway lavastuses «Head Over Heels», kuid etenduse kavas on tema nimeks märgitud Suri Noelle. Väidetavalt on Suri enda isas pettunud, sest Tom Cruise on tema elust juba kümme aastat eemal olnud.