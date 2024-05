Nimelt loodavad võimud välja uurida, kust pärines ketamiin, mida Perry enne surma võttis. Koroneri hinnangul ei olnud Perry organismist leitud ketamiin osa temale määratud ravikuurist. Uurijad on hakanud küsitlema inimesi, kellel võiks Perry tarvitatud ketamiini päritolu kohta mingit infot olla, ütlesid allikad ABC Newsile. Kedagi praeguse seisuga arreteeritud ei ole, kuid on põhjust järeldada, et Perry omandas ketamiini illegaalsel teel.