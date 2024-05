Räppar Sean Combsi vägivalla ohver Cassie: ma taastun elu lõpuni

Cassie see-eest tänas oma sõpru, perekonda ja avalikkust toe eest, mis talle on nüüd osaks saanud. Olgu märgitud, et enne video ilmumist ütles Diddy, et Cassie on valetaja ning sõlmis temaga kohtuvälise rahalise kokkuleppe. «Minu suunas voolanud armastus on loonud koha, kus noorem mina saab rahuneda ja end turvaliselt tunda, aga see on alles algus,» lisas Cassie. «Koduvägivald ON probleem. Selle tagajärjel sai minust selline inimene, nagu ma poleks osanud ise ette kujutada. Tänu tõsisele vaevale on mul nüüd parem, aga ma jään oma minevikust taastuma elu lõpuni.»