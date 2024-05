Netflix tõstab vargsi hindu! Kas muutused hakkavad puudutama ka eestlasi?

Kui varasemalt maksis Netflixi kalleim pakett Austraalias 22,99 dollarit kuus, siis nüüd maksab see 25,99 dollarit. Tavapaketi hind tõusis 6,99 dollari pealt 7,99 dollarile ning Netflix on kohandamas hindu ka teistes piirkondades.

Netflix ise põhjendab hinnatõusu sellega, et platvormile lisandub järjepidevalt värsket meelelahutust ning seetõttu on klientidelt suurema kuumakse küsimine õigustatud. Netflix märkis, et tellijad saavad hinnatõusu korral e-kirja, mis neid muutusest teavitab.

«Kui su kuutasu muutub, siis Netflix saadab kirja täpsustavate detailidega üks kuu enne seda, kui kaardilt suurem summa maha läheb,» ütleb ettevõtte saadetud teadaanne. «Kuna me jätkame uute telesarjade ja filmide lisamist ning tutvustame oma tootes uusi võimalusi, siis võivad meie paketid ja hinnad muutuda. Me kohandame pakette ja hindasid vastavalt muutustele kohalikel turgudel, nagu muutusi maksudes ja inflatsioonis.»

«Meie paketid ja hinnad on arenenud selles suunas, et erinevates riikides ongi erinevad hinnatasemed. Ma arvan, et need hinnatasemed muutuvad aja möödudes üha erinevamaks,» märkis Peters. Netflixil on üle maailma 270 miljonit tellijat ja 2023. aastal vaatasid Netflixi kasutajad 183 miljardit tundi sisu.