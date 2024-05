Oscari-võitja Judi Dench: mu karjäär on vist läbi

89-aastane Dench kannatab nimelt maakuli degeneratsiooni ehk kollatähni kärbumine käes, mis mõjutab Suurbritannias 1,5 miljonit inimest. Suurbritannias on see ühtlasi peamine põhjus, miks inimesed nägemise kaotavad.

Sama hädaga võitleb ka Dench, kes hiljuti rääkis, et ei näe filmivõtetel enam üldse ning talle tuleb stsenaariume ette lugeda. Samuti väitis Dench, et ta keeldub pensionile minemast, kuid nüüd on Dench nähtavasti leppinud tõsiasjaga, et tõsine nägemiskaotus ei võimalda tal enam näitlejana töötada.