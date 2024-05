TRAGÖÖDIA 37-aastaselt tapetud telenäitleja perele kogutakse annetusi

Kinard ütles, et Johnnyl oli uskumatult lahke hing. «Mu süda on murtud ja me peame tema nimel õiglust saama! Ma tahan koguda raha tema emale Scarlettile ja Johnny vendadele Lance'ile ja Grantile, et nad saaksid reisida 2000 miili, täitmaks kohustused, milleks nad on nüüd sunnitud.» Kinard usub, et mõrvar arreteeritakse ja pere saab temaga silmast-silma kohtuda, et tragöödia järel mingit kindlust leida. Kinard lubas, et kui kampaaniale määratud piirsumma ületatakse, siis kõik ülejäänud raha läheb Johnny nimel tema lähedaste poolt valitud heategevusorganisatsioonile.