Elektritõuksidel kaagid pätsasid muuseumist 3000 aastat vana kulda

Muuseumi kuraator Elie Hughes ütles: «Muuseum on löödud, et meie piirkonna pärandist midagi sellist kaduma läks. Meie kogukond on nii lahkelt aidanud seda kaelavõru 2017. aastal saada. Tegemist on kultuuriliselt olulise esemega, mida ei saa asendada. Üritame nüüd politseiga koostööd teha, et varastatud ehted leida.»