Madonna kaevati seksaktide pärast kohtusse: popstaari kontsert on nagu pornokas

Uhkel maailmaturneel «Celebration» miljonite fännide ees esinev Madonna läks 7. märtsil Los Angeleses toimunud kontserdil lavasõuga üle piiri, mistõttu on esineja vastu hagi esitanud üks välja vihastatud kontserdikülastaja.

Justin Lipeles süüdistab Madonnat kontserdi alustamises lubatust hiljem, konditsioneeri kasutamise keelamises ning seksiaktide lubamises laval, mida mees pidas pornograafiliseks.

Kokku kahe tuhande dollari eest neli piletit ostnud Lipeles oli pettunud, et kontsert, mis pidi algama kell 20.30 õhtul, algas hoopis kell 22.00. Hagis on öeldud: «Kostja ei andnud ühelgi moel märku, et kontsert algab lubatust hiljem.»

Madonna ei tunne kella, sest tema kontserdid algavad paar tundi lubatust hiljem. Foto: Andre Coelho

Samuti on hagis välja toodud, et Kia Forumis oli ebamugavalt palav, sest Madonna keelas konditsioneeri sisse lülitamise. Lipeles hakkas seetõttu kontrollimatult higistama ning tal hakkas palavusest halb. Kui fännid palavuse pärast kaeblema hakkasid, ütles Madonna neile, et nad riideid vähemaks võtaks.

Süüdistajale valmistas pettumuse ka see, et Madonna ei laulnud kontserdi ajal päriselt, vaid lihtsalt maigutas laulusõnu, samuti häirisid meest laval kujutatud seksaktid, mida ta peab pornograafiliseks. «Kontserdi ajal oli kostja sunnitud vaatama, kuidas paljaste ülakehadega naised simuleerisid seksakte. Kostja tundis, nagu ta vaatab pornofilmi tegemist.»

Lipelesi hinnangul oli Madonna käitumine teadlik, ekstreemne ja vastuvõetamatu. Tema meelest oli selle käitumise eesmärk tekitada sügavat emotsionaalset häiritust, või täpsemini - Madonnal oli ükskõik, kui ta publikut emotsionaalselt häirib.

Popstaari vastu kohtusse pöördunud mees loodab Madonnalt saada kompensatsiooni, legaalsete kulude hüvitamist ning raha, mis ta kontserdipiletite eest maksis.

Lipeles pole muuseas esimene inimene, keda on vihastanud Madonna harjumus lubatust hiljem lavale tulla. Aasta alguses ilmus uudis, et Madonna vastu esitas hagi kaks New Yorgis elavat fänni, kellel on pärast kontserti raske koju pääseda, kuna popitäht alustas kontserti kaks tundi lubatust hiljem.