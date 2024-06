Brad Pitt täiesti murtud: 18-aastane tütar ütleb lahti nimest Pitt

Brad Pittile lähedane isik ütles ajakirjale PEOPLE, et Brad Pitt on oma tütre soovist teadlik ning selle pärast endast väljas.

«Ta teab, et Shiloh ei kasuta enam nime Pitt. Bradi jaoks oli tütre sünd elu rõõmsaim hetk. Ta tahtis alati tütart,» kommenteeris allikas. «Meenutused, et ta on oma lapsed kaotanud, pole olnud Bradi jaoks kerged. Ta armastab oma lapsi ja igatseb neid. See on väga kurb. Ta on koos Inesiga praegu õnnelik, aga lastest kaugel olemine tekitab talle piina.»