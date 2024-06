ÜLESKUTSE Jaanilaupäeval kandku eestlased ühte rõivaeset. Ja mitte vaid naised!

Selle aasta kirivööpäeva ettevalmistused algasid tasapisi juba märtsis, mil Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimus koos rahvusvaheliste esinejatega «Kirivöö inspiratsioonipäev». Kui «#kirivööpäev Jaanilaupäeval kirivööga!» on asukohavaba sündmus, siis märtsis oli võimalus kirivöö huvilistel omavahel kokku saada, lugusid ja kogemusi jagada. Esinejad rääkisid kirivööst üldisemalt, kus riigis, mis piirkonnas milliseid vöösid tehakse ja kantakse.

Sõna said Siarhiej Makarevich Tartu Ülikooli nooremteadur, kes rääkis valgevene vöödest, Läti rahvarõiva meister Edite Kuzmane, kes keskendus liivi vöödele ning eesti kirivöid tutvustas kirivöö uurija ja meister Piia Rand. Samuti arutleti kirivöö märgilisusest kosmilises mõõtmes märkide (Aivar Sarapik, kirivöö eestkõneleja ja Tõnis Vindi kaasaegne) ja ruumilisuse kaudu (EKA moedisaini professor Piret Puppart). Üllatusesinejana veebi teel oli Pärna Veronika Kihnust, kelle juures toimus mais huvilistele ka vöökursus Kihnus.

Üks projekti eestvedajatest Kristel Vihman ütles: «Eelmisel aastal alguse saanud algatus «#kirivööpäev Jaanilaupäeval kirivööga!» leidis väga palju positiivset tagasisidet ja julgustas meid üleskutsega jätkama ka sel aastal. Endiselt on meie eesmärgiks saada kappidest välja võimalikult palju kandmise hetke ootavaid kirivöösid. Veel jõuab ka endale kirivöö osta või lasta kinkida. Ilus uus komme võiks olla ka see, et kinkida koolilõpetajale kirivöö ja miks ka mitte edaspidi sõbrale sünnipäevaks.»