Nublu püstitas Spotifys rekordi

Eestis registreeritud Spotify kontode arvestuses pole ühtegi laulu avapäeval sama palju kuulatud. Eesti lauludest on 20 000 kuulamiseni murdnud ilmumispäeval ainult meie hiljutine eurolaul, 5MIINUSE ja Puuluubi «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi». Välismaa lauludest on esimesel päeval Eestis üle 20 000 kuulatud Itaalia rokkansambli Måneskin laulu «Zitti e buoni».