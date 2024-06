ŠOKK Rõdult kukkunud teismeline näitleja on hingamisaparaadi all

Juhtunut selgitasid Mamie Laverocki vanemad Rob ja Nicole Compton, kes on tütre toetuseks avanud toetuskampaania GoFundMe platvormil. «Teatame suure kurbusega, et 26. mail toimetati kaks nädalat intensiivravil olnud Mamiet haigla turvalisest alast rõdule, mille peal saab jalutada. Ta kukkus viiendalt korruselt alla, sai eluohtlikke vigastusi, on juba käinud mitmel operatsioonil ja nüüd hoitakse teda kunstlikult elus,» selgitab leht.

Enne kukkumist oli Laverock kaks nädalat intensiivravi osakonnas, sest 11. mail tabas teda Winnipegis terviseprobleem ning tüdruk toimetati Vancouveris asuvasse St. Pauli haiglasse, kus ta rõdult alla langes. Kas näitlejal õnnestub ellu jääda ja paraneda, on hetkel kahtluse all. Laverock astus üles Hallmarki telesarjas «When Calls the Heart», samuti on ta mänginud pisirolli märulikomöödias «This Means War», mille peaosas olid Chris Pine ja Tom Hardy.