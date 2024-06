Prantsusmaad külastanud Tom Hanks kritiseeris Vladimir Putinit

«Ma poleks eales arvanud, et Euroopas läheb mu eluaja jooksul maa peal taas sõjaks, sest eelmisel korral, kui seda tehti, oli see kogu inimkonna jaoks katastroofiline,» ütles Tom Hanks Ukraina sõjast rääkides. «Naljakas, kuidas kõik tuleb üheainsa inimese egost. Samuti 30ndatel ütles üks mees, et ta lahendab kõik probleemid, sest ta teab, mis töötab ja mis mitte.»

Suure ajaloohuviga Tom Hanks on mänginud mitmes Teise maailmasõja teemalises filmis ning sarjas, sealhulgas Steven Spielbergi viie Oscariga pärjatud «Reamees Ryani päästmine» ning HBO 2001. aasta seriaal «Band of Brothers». Paar aastat tagasi mängis Tom Hanks Apple TV+ filmis «Greyhound», mille lugu toimub samuti Teise maailmasõja päevil.

Hanks lisas: «Ma usun sajaprotsendiliselt Ameerika inimestesse ja arusaamisse, mis on õige ja mis vale. Kui Euroopas peaks nüüd juhtuma midagi nii määravat kui juhtus toona, siis poleks küsimustki. Aga see võtaks aega, see ei juhtuks üleöö, see mõeldaks põhjalikult läbi.» Hanksi hinnangul võiksid ameeriklased Euroopas toimuva sõja osas üksmeelele jõuda, kuid see nõuaks aega.