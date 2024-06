Oodatud raamat paljastab tõe Beckhamitest: nende abielu on õnnetu ärisuhe

David ja Victoria Beckham on olnud paar üle 25 aasta ja neil on neli last: Brooklyn, Romeo, Cruz ja Harper. Kõlakad David Beckhami salajasest armusuhtest hakkasid levima 2007. aastal, kolm aastat pärast väidetava salasuhte algust. Toona ütles Victoria: «Ma ei hakka valetama, see oli raske aeg. Mina ja David saime sellest koos üle. Keegi pole öelnud, et abielu on lihtne. Tee peal on alati auke. Aga me oleme kõigest tugevama ja õnnelikumana välja tulnud. Praegu on asjad paremad, kui alguses abielludes olid. Pärast kõiki neid aastaid saame me koju tulla ja lihtsalt koos naerda.»