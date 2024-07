Asi ametlik: Brad Pitti tütar loobub isa nimest. Miks nad enam ei suhtle?

Pitti perekonda tundev inimene ütles PEOPLE'ile juulis, et 60-aastasel Brad Pittil ei ole oma täiskasvanud lastega mingisugust kontakti, kuid pärast lahutust Angelina Joliest saab ta ikkagi aeg-ajalt näha oma nooremaid lapsi. Angelina Jolie ja Brad Pitt lahutasid 2016. aastal ning neil on kuus last: 18-aastane Shiloh, 22-aastane Maddox, 20-aastane Pax, 19-aastane Sahara ning 16-aastased kaksikud Knox ja Vivienne.

«Tal pole täiskasvanud lastega põhimõtteliselt mingeid suhteid. Nooremate lastega on ta saanud vähem läbi käia, sest ta on võtetega hõivatud,» ütles allikas ning lisas, et suurema osa ajast tegeleb lastega Angelina Jolie. Samuti on teada, et Brad Pitt ise on Shiloh' soovist haavunud, armastab oma lapsi ning igatseb neid väga. Kuigi Pitt on nüüd uue kaaslase Ines de Ramoniga, teeb lastest eemal olemine talle valu.