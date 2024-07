Eesti õuduskomöödia tõmbab välismaal tähelepanu: Rita Rätsepp on unustamatu!

Kriitik Emma Vine kirjutab veebisaidil Loud and Clear Reviews : «Suureks plusspunktiks on osatäitjate mõnusad rollisooritused. Killeri ema, keda mängib Rita Rätsepp, on filmi unustamatu kõrgpunkt. Ta on uskumatult kuri ning tema ähvardav iseloom tekitab sinus füüsilist ebamugavust kohe, kui ta ekraanile ilmub.»

Jonathan Dehaan kirjutab saidil Nightmare on Film Street: «Ma ei saa ausalt öelda, et mulle oleks meeldinud iga sekund sellest filmist. Tõtt-öelda on seal stseene, mis mulle kohe üldse ei meeldinud. Aga see on tõeline kino. See on kunst. Siin on võimalik näha, kuidas mehel rebitakse küljest silmad ja munandid ning siis topitakse munandid talle silmakoobastesse...»