Varjus püsinud Melania Trump räägib lõpuks suu puhtaks

«Melania» annab välja kirjastus Skyhorse Publishing, kes on andnud välja raamatuid mitmelt Trumpi toetajalt, sealhulgas endine New Yorgi linnapea Rudy Giuliani ning advokaat Alan Dershowitz. Hetkel pole teada, kas Melania Trumpi raamat ilmub enne või pärast novembri valimispäeva. Melania Trumpist on kirjutatud mitmeid raamatuid, kuid nüüd on esimest korda võimalik lugeda Trumpi isiklikke mälestusi.

Raamat on sellevõrra huvipakkuvam, sest isegi presidendi abikaasana on Melania Trump püsinud pigem tagaplaanil, soovides säilitada oma privaatsust ning kasvatada nende poega Barronit. Samuti on Trump tegelenud oma kampaaniaga «Be Best», mille eesmärk on toetada laste vaimset, sotsiaalset ja füüsilist tervist.

Donald ja Melania Trump. Foto: Shutterstock

Melania ei ole olnud ka aktiivne abikaasa Donaldi valimiskampaanias, osaledes vaid abikaasa valimiskampaania avamisel ning eelmisel nädalal toimunud vabariiklaste kokkutuleku lõpuõhtul. Selle aasta kokkutulekul Melania Trump ei kõnelnud, mis on üldiselt kandidaatide abikaasade traditsioon.

Memuaar antakse välja kahes erinevas versioonis: tulemas on 150 dollarit maksev kollektsionääride väljaanne, mis on 256 lehekülge pikk, sisaldab värvilisi pilte ning iga eksemplari sees on Melania Trumpi autogramm. Tulemas on ka memuaari-väljaanne, kus on 48 lehekülje jagu seninägemata fotosid. Selle versiooni hinnaks saab 40 dollarit.

Erinevalt eelmistest presidentidest ja esimestest leedidest ei ole Donald ega Melania Trump pärast Valgest Majast lahkumist välja andnud ühtegi raamatut suure New Yorgi kirjastaja kaudu. Küll on Donald Trumpi sulest ilmunud mitu raamatut enne tema presidendiks saamist, mille Trump andis välja kirjastajate Random House ja Simon & Schuster kaudu. Pärast valitsemisaja lõppu on Donald Trumpilt ilmunud kaks raamatut Winning Team Publishing kaudu, mille asutajate seas oli Donald Trump Jr.

Sügisel ilmuvat raamatut «Melania» kirjeldatakse kui võimast ja inspireerivat lugu naisest, kes on suutnud sillutada omaenda tee, ületada kõik raskused ning saavutada isikliku suurepärasuse.