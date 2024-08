Superkangelased purustasid Jeesus Kristuse tähtsa rekordi

Ka Eesti kinodes edukas olnud «Deadpool & Wolverine» toob kolmandat korda kinoekraanile eneseteadliku ja vulgaarse superkangelase Deadpooli (Ryan Reynolds), kes võtab seekord kampa «X-meeste» filmiseeriast tuttava Logani ehk Wolverine'i (Hugh Jackman).

Ehkki tegemist on esimese Disney toodetud Deadpooli filmiga, ei ole siin vere ja roppuste osas tehtud allahindlust ning Eestiski jookseb film vanusepiiranguga K-14, mis tähendab, et täiskasvanud saatjata ei pääse filmi vaatama alla 14-aastane inimene.

Filmis «Deadpool & Wolverine» sünnib tandem, mida koomiksisõbrad on oodanud: pissinalju tegev palgamõrvar Deadpool ja küünistega Wolverine hakkavad koostööd tegema. Foto: Filmikaader/Disney

Ameerikas on organisatsioon MPAA määranud filmile piiranguks «R», mis tähendab, et ilma täiskasvanud saatjata ei pääse kinno alla 17-aastane inimene. See on oluline, sest just vanusepiirangut puudutava rekordi suutis «Deadpool & Wolverine» tänavu purustada.

Ameerikas on 2004. aastast olnud kõige suurema kassaeduga R-piiranguga film «Kristuse kannatused», mis teenis kohalikes kinokassades üle 370 miljoni dollari. Mel Gibsoni suurfilm on seda rekordit hoidnud 20 aastat. Seda kindlasti põhjusel, et «Kristuse kannatused» on selline film, mida täiskasvanud tahtsid oma lastele näidata, hoolimata vägivallast, mida päästja filmi lõpposas kogema peab.

Pärast paarkümmend aastat kestnud Jeesuse võidukäiku Ameerika kinokassades on «Deadpool & Wolverine» temast järsku ette pürginud, sest ropp koomiksifilm on nüüd kõige rohkem raha teeninud R-piiranguga film USAs. Praeguseks on Marveli märulikomöödia Ameerikas kokku riisunud 395 miljonit.

Koomiksifännid on sotsiaalmeedias juba iroonitsenud, et filmis nimetab Deadpool ennast «Marveli Jeesuseks», mis tähendab, et Marveli Jeesusel õnnestus kasumi mõttes seljatada ehtne Jeesus. Aga kõik võib veel muutuda, sest Mel Gibson on juhtumisi hetkel tegemas järge oma «Kristuse kannatustele».