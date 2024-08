PILETIMÜÜK ON KEHV Maailma kõige rajum suvefestival lõppes mullu katastroofiga, enam ei taheta minna

Eelmisel aastal Burning Mani tabanud paduvihma said näiteks kogeda kuulus koomik Chris Rock ning DJ Diplo, aga ka eesti DJ Alari Teede ning tema meigikunstnikust kallim Anni. Tuntud inimesed vahendasid sotsiaalmeedias keerukat põgenemist festivalilt, kus rahvamassid jäid järsku paksu muda sisse kinni. Lisaks mullusele vihmakatastroofile on läinud kõrbes üha kuumemaks.

Kas äge kõrbepidu või hoopis nagu «Mad Maxi» film? Kümnete tuhandete külastajatega Burning Man on vaikselt kaotamas oma võlu. Foto: Andy Barron/The Reno Gazette-Journal via AP

Teisisõnu, välitingimused Burning Manil on viimastel aastatel muutunud eriti karmiks, aga ometi tõstavad festivali korraldajad aga halastamatult piletihindu. Tundub, et kõrb on kaotanud oma võlu ja inimesed ei lähe enam liimile, sest korraldajad on augusti lõpus toimuvale Burning Manile veel 3000 piletit müüki pannud.

Tavaliselt peaks praeguseks hetkeks olema kõik piletid juba välja müüdud. Korraldajad on ka uuesti avanud niinimetatud piletiabi programmi, mis võimaldab inimestel saada pilet madalama hinnaga (220 dollarit). Sellega loodavad Burning Mani korraldajad tuua festivalile uusi inimesi ning vanu Burning Mani fänne, kes eelmise aasta košmaari pärast pelgavad uuesti tulla.

Burning Mani tegevjuht Marian Goodell leiab, et festival on esialgse piletimüügi ootused täitnud ning pakub sel aastal inimestele rohkemgi võimalusi vabameelsele kõrbepeole jõuda, kuid elupõlised Burning Mani fännid usuvad, et midagi siiski käärib ja inimeste huvi selle festivali vastu on kustumas.

Foto Burning Mani festivalilt 2014. aastal. Foto: Andy Barron/AP/Scanpix