Tallinnas esineva The Jesus and Mary Chaini erisoovid: tahame kohalikku toitu ja just seda õlut!

Šoti mürapopparid The Jesus and Mary Chain ehk vennad Jim ja William Reid tähistavad tänavu oma 40. aastapäeva alates esiksingli «Upside Down» ilmumisest. Märtsis saabus ansamblilt uus stuudioalbum «Glasgow Eyes» ja käivitus Euroopa tuur. Tallinnas toimub tuuri ainsa Baltikumi kontserdiga.

Esinema oodatud artisti erisoove nimetatakse raideriks (inglise keeles rider). Tegemist on loeteluga tingimustest, mis on artistile vajalikud, ükskõik kui kummalised need olla võivad.

The Jesus and Mary Chainis laulab Jim Reid. Foto: Paul Hudson / Wikimedia Commons

Plastikule kindel ei!

The Jesus and Mary Chaini raider paljastab, et bändi juhtivad vennad Jim Reid ja William Reid püüavad võimalikult palju arvestada oma ökoloogilise jalajäljega, sest nad üritavad miinimumini viia ühekordsete plastnõude kasutamise. Müriseva muusika poolest tuntud bänd tahab, et plastkõrte, plasttopside, joogikorkide, plastkottide, kohvitopside ja nende kaante, plasttaldrikute ja -kausside asemel oleksid biolagunevad alternatiivid.

Samal teemal Kultuur The Jesus and Mary Chaini Jim Reid: vanasti tahtsime publikut närvi ajada

Toidu suhtes ei ole bänd kuigi valiv (on artiste, kes soovivad väga spetsiifilisi roogasid), aga vennad Reidid tahaks süüa kohalikku ja mahedat toitu. The Jesus and Mary Chain loodab oma toiduvalikus näha just puu- ja köögivilju, pähkleid ning suupisteid, kus leiduks palju valku. Samuti tahavad nad juua head kohvi ja teed ning värskelt pressitud mahla.

Mürapopparite kuulsateks lauludeks on «Just Like Honey» ja «April Skies». Foto: Mr. Rossi / Wikimedia Commons

Külma õlut on ka vaja

Loetletud suupistete põhjal võiks arvata, et tegemist oleks kui äärmiselt tervislike karsklastega, ent The Jesus and Mary Chain on enda raiderisse lisanud ka kindlad õlled. Huvitaval kombel määrab bändi õllevaliku just nädalapäev, millal nad esinevad.

Ansambel tahab raideri järgi lava taha saada täpselt 24 pudelit külma õlut. Esmaspäeval ja teisipäeval tahavad nad Moretti või Becksi õlut, kolmapäeval ja neljapäeval Dos Equisi või Peronit ning reedel, laupäeval ja pühapäeval Red Stripe'i või Pilsner Urquelle'i. Kuna The Jesus and Mary Chaini Tallinna kontsert toimub kolmapäeval, viiakse neile Alexela kontserdimajja seega kast Dos Equisi või Peronit.