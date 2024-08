ASI AMETLIK Tartu uus kultuurikeskus hakkab kandma sellist nime

Kirjanik Valdur Mikita arvates rõhutab see rahvuseeposest tuntud müütiline lind eesti kultuuri järjepidevust üle aegade. «Siuru oli suurem kui pelgalt kirjandusrühmitus, need loojad mõtestasid eesti kultuur laiemalt. Lisaks sellele on Siuru üks ilus, müütilise kõlaga nimi.»

Kirjanik Kristiina Ehin: «Siuru võtab kõik selle maja tegevusvaldkonnad kenal kombel kokku, jättes palju kära tekitanud Süku tähistama selle hoone planeerimise aega. Siurulinnu tiivasirutusse mahuvad ära kõik kaunid kunstid, loominguline eneseväljendus ja kultuuripürgimused. Sinna mahub ka rinda rõõmsaks tegev meelelahutus, kino, kohvikud ja vaba aeg. Loodan, et Siurul on Tartu ja kogu Eesti kultuurile ühendav ja tiivustav mõju.»

Tartu abilinnapea Elo Kiivet. Foto: Kristjan Teedema

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul toob Siuru kokku ajaloo ja tuleviku, maailmaloomise müüdi ja kultuuri loomise ambitsiooni. «Selles nimes on nii lennukust kui ka jõudu, see kõlab väekalt nii eesti keeles kui ka võõramaalastele. Siuru seob kokku erinevad kultuurivaldkonnad ja sellel on kultuurilooliselt tugev vundament, millele on hea rajada uut kultuurikeskust.»

Tartu Kunstimuuseumi juht Joanna Hoffmann: «Siuru kõlab nagu haldjakeeles ja on atraktiivse kõlaga nii eestlastele kui ka välismaalastele. Samuti meeldib mulle selle sõna tähenduse side eesti kultuuri juurtega. Uus kultuurikeskus tuleb kõige paremas mõttes moodne, aga teatud järjepidevust ja sidet meie kultuuriajalooga see nimi igal juhul pakub.»

Loovagentuuri Bond juht Nils Kajander leidis samuti, et müütiline lind Eesti rahvuseeposest ja muistsest mütoloogiast sobib väga hästi kultuurikeskuse nimeks. «Sinilindu on seostatud maailma loomisega, samamoodi käivad kunst ja uue loomine alati käsikäes. Sellel nimel on ilus ja võimas kõla ning tähendus eesti keeles – ja ainult eesti keeles. Ja samas on see nimi, mis on suupärane ka välismaalastele.»