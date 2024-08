Tragöödia Norras: tõsielusarja võtetel hukkus 50-aastane mees

Režissöör Petter Alexis Askergen ei olnud sel päeval võtteplatsil. Ta kirjutas hiljem Instagramis: «Täiesti kohutav! Mul oli eile vaba päev ja ma ei viibinud võttepaigas, kui surm aset leidis. Olin just jooksmas käinud ja tulin pärastlõunal kontorisse, kui äkitselt sain aru, et midagi hirmsat on juhtunud. Alguses tundus kõik nii ebareaalne ja raskesti mõistetav. Lihtsalt šokeeriv! Abituse tunne, sest ma ei viibinud parasjagu seal, oli kohutav ja mattis mind enda alla. Seejärel tuli hoolitseda kõigi osalejate ja kaastöötajate eest, kes olid võtteplatsil ja tulid tagasi väiksemates gruppides hotelli Köpsvikis. Ja siis tuli šokk koos kõigi teiste emotsioonidega tagasi. Ma ei suuda seda leina sõnadesse panna. Minu mõtted on suunatud perele, lähedastele, osalejatele ja kõigile kohalolijatele ja kogu produktsioonimeeskonnale.»